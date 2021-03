Falconara, edificio inagibile e due famiglie fuori casa per incendio. Fiamme partite dal camino

Le fiamme si erano sviluppate poco dopo le 22 nell'appartamento in via Flaminia nei pressi della stazione ferroviaria

FALCONARA – È stato dichiarato inagibile l’edificio di Falconara Marittima dove nella tarda serata di ieri si è verificato un incendio. Le fiamme, che si sono sviluppate poco dopo le 22 di ieri in una stanza dell’appartamento ubicato in via Flaminia, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, hanno invaso rapidamente anche le altre stanze per poi interessare l’appartamento al piano superiore e il tetto in legno.

Dagli accertamenti condotti, sembra prendere corpo l’ipotesi che l’incendio sia stato originato dal camino presente nell’appartamento. Fortunatamente l’appartamento in quel momento era vuoto e non sono rimaste coinvolte persone nell’incendio, due famiglie però sono rimaste fuori di casa.

Una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima ha subito allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due autobotti e l’autoscala, riuscendo a domare le fiamme alte oltre 10 metri. I Vigili del Fuoco hanno effettuato anche un secondo intervento ravvicinato, a causa del riaccendersi di alcune braci presenti nel camino. La Strada Statale 16 durante le operazioni di spegnimento delle fiamme è rimasta chiusa alcune ore.