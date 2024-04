Falconara, due uomini denunciati: uno girava con una pistola a salve e l’altro con un tirapugni

FALCONARA MARITTIMA – Due distinte operazioni che hanno però avuto lo stesso epilogo: una denuncia all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere in un luogo pubblico. A finire nei guai sono stati due uomini, un 18enne e un 36enne. Le operazioni sono scattate nel corso del fine settimana e hanno visto impegnati i carabinieri della Tenenza di Falconara.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio in occasione del ponte del 25 Aprile, i militari sono intervenuti nella frazione Castelferretti e hanno proceduto al controllo di un 18enne residente in un Comune limitrofo a Falconara. Il ragazzo non era stato in grado di giustificare la sua presenza a Castelferretti, ed era anche sprovvisto di documenti di riconoscimento. Era stato segnalato poiché aveva un atteggiamento sospetto: stazionava a piedi nei pressi di alcune abitazioni come se stesse facendo degli appostamenti. La successiva attività di perquisizione personale cui il ragazzo è stato sottoposto, ha consentito ai militari di rinvenire una pistola scacciacani, priva di tappo rosso, con cartucce a salve nonché un passamontagna. Era tutto nascosto nel giubbino che indossava e anche di questo, il giovane non è stato in grado di fornire le motivazioni sul possesso. È stato anche trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale. Pertanto, la pistola, le cartucce e il passamontagna sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre la dose di hashish è stata sequestrata amministrativamente. Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, nei suoi confronti è stata anche inoltrata la segnalazione alla Prefettura per consumo di stupefacenti.



Nella seconda operazione, analoga come detto per l’epilogo che ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria, i militari della Tenenza sempre nella medesima Frazione di Castelferretti, hanno proceduto al controllo di un 36enne residente nel Maceratese che, sottoposto a perquisizione personale, è stato inspiegabilmente trovato in possesso di un tirapugni, poi sottoposto a sequestro penale. La Tenenza carabinieri di Falconara Marittima ha proposto al Questore di Ancona l’applicazione di una idonea misura di prevenzione personale nei confronti di entrambi.