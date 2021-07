Falconara: due cani la «puntano» minacciosi al parco, lei scappa e cade. Ferita una 52enne

FALCONARA – Per paura di due cani che le sono corsi addosso per aggredirla, è scappata via ma è caduta a terra provocandosi un politrauma. È accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 17.45, al parco Robinson di via Sardegna. Protagonista, suo malgrado, una donna di 52 anni che era arrivata nel giardino verde per passare alcuni momenti in libertà, trasformatisi però in una brutta disavventura.

Perché in punto scosceso si è vista «puntare» dai due animali e lei purtroppo, nella fuga per mettersi in salvo, è franata sul sentiero riportando pure qualche ferita. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, considerata la posizione in cui si trovava la signora, hanno avuto diversi grattacapi per raggiungerla. Dunque, parallelamente, anche la polizia locale ha dato manforte. La 52enne è stata trovata distesa sopra un muretto, dopo i primi soccorsi ricevuti da chi era presente.

L’accaduto è stato refertato dai carabinieri della Tenenza falconarese che hanno identificato i proprietari dei cani. La donna invece, una volta recuperata nel parco, è stata condotta sul mezzo del 118 per il trasporto all’ospedale di Torrette con codice di media gravità per il politrauma rimediato.