Falconara, droga e soldi nascosti in casa: nei guai coppia di spacciatori

FALCONARA – Nella giornata di ieri 16 dicembre, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, unitamente ai colleghi della Sezione Operativa del Nor del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona, hanno tratto in arresto due coniugi abitanti in Falconara Marittima, rispettivamente di 45 anni e di 40 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, in concorso tra loro.

L’uomo, già nel mese di luglio 2023, era stato sottoposto ad una perquisizione, a seguito della quale era stato segnalato alla Prefettura di Ancona quale assuntore di sostanza stupefacente del tipo hashish, essendo stato trovato in possesso di dose per uso personale.

La vicenda

Nelle prime ore di ieri mattina i militari, supportati dalle unità cinofile del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro, hanno circoscritto l’area dove insiste l’abitazione dei coniugi e hanno aspettato il momento adattato in cui intervenire ovvero l’uscita dell’uomo da casa; per l’operazione sono stati impiegati una decina di militari per evitare l’eventuale getto da balconi e finestre. Alla vista dei carabinieri in strada, l’uomo ha iniziato ad urlare da sotto il balcone di casa al fine di richiamare l’attenzione della moglie, aizzando il cane al suo seguito contro gli operanti; con professionalità i militari sono riusciti a fermare l’uomo e ad entrare in casa dove, alla presenza anche della moglie, hanno iniziato la perquisizione locale che ha portato al rinvenimento e sequestro penale di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo lordo di 96 grammi circa, di un bilancino di precisione e della somma di denaro in contanti ammontante a 3700 euro, costituita da banconote di diverso taglio, oltre ad una chiave servente una cassetta di sicurezza di una Banca. Parte del denaro rinvenuto in casa era stato riposto in una pochette occultata all’interno della federa del cuscino sistemato sopra il letto della loro camera. L’altro denaro è stato trovato sulla persona dell’uomo e in una tasca di un giubbino appeso ad un armadio.



Nel contesto delle operazioni in argomento i militari hanno poi rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo lordo di 98 grammi circa, che era stato nascosto nell’area adibita ai sottostanti garage, all’interno di una canaletta di passaggio dei fili elettrici dell’ambiente adibito ai contatori elettrici in uso comune.

Un contributo fondamentale al buono esito delle attività è stato dato dall’impiego dei due cani antidroga One e Bob, impeccabili nel fiutare la droga, finanche rinvenuta nella canaletta di passaggio dei fili elettrici.

Al termine della meticolosa attività di perquisizione i due coniugi sono stati condotti presso gli uffici della Tenenza, dove sono stati dichiarati in stato di arresto.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, entrambi sono stati collocati al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza, per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo per direttissima che avrà luogo nella mattinata di domani lunedì 18 dicembre 2023.