Falconara: droga nella bandana, condannato spacciatore  

FALCONARA – Quattro mesi di condanna per lo spacciatore di eroina che nascondeva la droga in una bandana, bene annidata nella tasca della giacca per non far uscire le dosi. La sentenza è stata emessa dal giudice Pietro Merletti che ha deciso anche sulla espulsione dal territorio italiano a pena espiata.

Imputato era un 23enne nigeriano. Un nascondiglio particolare quello scelto che forse aveva studiato per eludere i controlli ma i carabinieri non sono caduti nel tranello. Il giovane era finito in manette il 21 aprile scorso. Si trovata alla fermata davanti al sottopasso per Villanova quando i militari lo hanno visto e lo hanno perquisito. La zona infatti era di quelle note per essere ritrovo di spacciatori.

Lo straniero, un senza fissa dimora e richiedente protezione internazionale, si trovava da solo ma non doveva prendere nessun bus. Così i militari che lo hanno intercettato lo hanno fermato e perquisito. Addosso era pulito ma portava una bandana, un brioso fazzoletto, e proprio arrotolati lì c’erano quattro piccoli involucri con dentro eroina. In tutto circa tre grammi di stupefacente, però già divisi in dosi.

Il nigeriano è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La mattina successiva il giudice aveva convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora per il giovane in una comunità fuori regione. Venerdì è proseguita la direttissima e il suo avvocato, Filippo Paladini, ha scelto di procedere con il rito abbreviato. Chiesta e ottenuta anche la revoca dell’obbligo di dimora.