Falconara, drammatico incidente sulla Flaminia: 31enne in scooter in condizioni critiche

FALCONARA – Drammatico incidente ieri pomeriggio 19 giugno a Palombina vecchia, sulla via Flaminia all’altezza della Farmacia Palombina. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, un’auto e uno scooter si sono scontrati semi-frontalmente. Devastanti le conseguenze per il centauro, un 31enne di Montemarciano (N.B.le sue iniziali) che è stato soccorso e trasportato in codice rosso di massima gravità al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono disperate.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, che sarà confrontata con le immagini delle telecamere comunali poste sulla Flaminia, sembra che l’auto – una Mazda2 condotta da una donna di 26 anni di Ancona – stesse ingombrando la carreggiata per effettuare manovra di svolta su un passo attiguo a via Flaminia. In quell’istante sopraggiungeva lo scooter con a bordo il 31enne, capotreno di Trenitalia, che non avrebbe fatto in tempo a frenare. Un impatto violentissimo e inevitabile, in seguito al quale lo scooterista ha divelto il parabrezza dell’auto per l’urto prima di finire a terra esanime. Il casco che indossava si è slacciato per l’impatto e il ragazzo ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Gravissimi i traumi riportati.

Tante le persone che nell’udire quel boato fortissimo sono scese in strada per portare i primi soccorsi, sotto choc per le condizioni del ragazzo che sono apparse subito disperate: era una maschera di sangue e respirava a fatica, secondo il racconto di alcuni testimoni in lacrime. Immediato l’intervento del 118 con l’automedica e un’ambulanza. Il 31enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Torrette, i medici si sono riservati la prognosi. Sotto choc ma illesa la 26enne alla guida dell’auto. La Polizia locale ha condotto i rilievi di legge e dovrà ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro. Fondamentali saranno le telecamere che puntano sulla zona. Familiari, amici e conoscenti pregano per il 31enne e sperano in un miracolo.