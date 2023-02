Falconara, dosi di hashish e cocaina all’interno di una coppa: nei guai 21enne già ai domiciliari

FALCONARA – Nella giornata di ieri, martedì 7 febbraio, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno tratto in arresto un ventunenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e cocaina.

Tutto nasce da un controllo di routine dei soggetti sottoposti a misure cautelari. I carabinieri si sono presentati a casa del giovane, sottoposto agli arresti domiciliari, per effettuare il controllo; non è passato inosservato ai militari quello strano odore tipico dell’hashish presente in casa. A questo punto hanno deciso di approfondire il controllo che ha portato al rinvenimento di 34 dosi di hashish del peso complessivo di 36 grammi circa e di 1 dose di cocaina di 0,3 grammi circa, oltre al materiale per il taglio, la pesatura ed il confezionamento delle dosi nonché il denaro in contante verosimile provento dell’attività delittuosa.

Il giovane ha occultato 32 dosi di hashish all’interno di un cimelio ovvero una coppa presente in casa, per evitare il rinvenimento da parte delle forze dell’ordine. Le sostanze stupefacenti, il materiale ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

L’arrestato è stato tradotto presso l’abitazione di residenza, per rimanere al regime degli arresti domiciliari anche per questo episodio, in attesa del processo per direttissima.