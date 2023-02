L'investimento attorno alle 19 in via Puglia, nei pressi della caserma dei carabinieri. La donna ha riportato un politrauma

ANCONA – Una donna di circa 60 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere stata investita da un’auto a Falconara Marittima. L’investimento è avvenuto attorno alle 19 in via Puglia nei pressi della caserma dei carabinieri della locale tendenza.

Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla di Ancona e l’automedics. Per i rilievi di rito la polizia locale di Falconara Marittima. La donna ha riportato un politeama ed è stata trasferita in ospedale in codice di media gravità.