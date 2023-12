Falconara, deve scontare due anni e due mesi: 56enne tradotta in carcere

FALCONARA – Nella giornata di ieri 6 dicembre, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso, in data 5 dicembre, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nei confronti di una cinquantaseienne del luogo. Sono state poste in esecuzione nei confronti della donna tre sentenze, per reati commessi negli anni 2013, 2016 e 2019.

Nell’anno 2013 la stessa ha perpetrato un furto aggravato in concorso. Nell’anno 2016, in Falconara Marittima, nel corso di un controllo alla circolazione stradale da parte dei militari della Tenenza, la donna, in quella circostanza passeggera di un veicolo, ha insultato e minacciato gli operanti, rifiutandosi di esibire il documento di riconoscimento impedendo, di fatto, di portare a compimento l’attività di controllo, commettendo il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Nell’anno 2019, durante l’intervento eseguito dai militari della Tenenza, la medesima ha offeso e minacciato gli operanti, al fine di costringerli a fare un atto contrario ai propri doveri, commettendo i reati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

La cinquantaseienne è stata tradotta presso la Casa Circondariale “Villa Fastiggi” di Pesaro, per ivi rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, per l’espiazione della pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre alla multa di 150 euro.