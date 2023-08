Falconara, deve scontare i domiciliari per spaccio ma non è in casa: i carabinieri lo portano in carcere

FALCONARA – I carabinieri della tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione di misura alternativa, riportando in carcere un soggetto di Falconara classe 2002.

L’arrestato ha violato la prescrizione di non frequentare pregiudicati e quella della permanenza domiciliare notturna durante il periodo di affidamento in prova.

La sera di martedì 8 agosto, al controllo dei militari, non è stato trovato in casa. Vista la reiterazione delle violazioni alle prescrizioni è stata ordinata la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con il suo accompagnamento in carcere.

Stava scontando in affidamento in prova la pena residua di 1 anno, 7 mesi e 18 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish in concorso, essendo stato arrestato in flagranza di reato a settembre del 2021, dalla Polstrada di Roma Nord, mentre trasportava,unitamente ad altra persona, in autostrada, altezza di Magliano Sabina, delle dosi di hashish. Il tutto occultato all’interno di una vettura.