Falconara, denunciati i ladri delle offerte in chiesa: il plauso del sindaco ai carabinieri

Signorini ringrazia i carabinieri della Tenenza di Falconara per aver identificato e denunciato gli autori del furto avvenuto nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Castelferretti

FALCONARA MARITTIMA – Avevano rubato le offerte in chiesa a Castelferretti, frazione di Falconara Marittima: individuati e denunciati i due responsabili.

Il sindaco Stefania Signorini, in merito, ringrazia i carabinieri, in particolare quelli della Tenenza di Falconara guidati dal comandante Giuseppe Esposito, per aver identificato e denunciato gli autori del furto avvenuto nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Castelferretti. Rubando le offerte dei fedeli, ha sottolineato il sindaco, i due malviventi si sono resi responsabili di una condotta spregevole, perché hanno approfittato della buona fede di chi dona a favore della parrocchia e delle attività caritatevoli che essa organizza.

Il ringraziamento del sindaco Signorini è stato esteso a tutti gli appartenenti dell’Arma dei carabinieri, che rappresentano un punto di riferimento e di garanzia della legalità.