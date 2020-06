Falconara, danneggia un’auto e si allontana. La polizia locale la rintraccia grazie alle telecamere

FALCONARA MARITTIMA – Danneggia un’auto mentre esce dal parcheggio, ma si allontana senza essere notata. La colpa del danneggiamento viene inizialmente attribuita a un altro automobilista, ma la polizia locale di Falconara alla fine scopre il vero responsabile, dopo aver visionato ore e ore di filmati. È stata sanzionata per 345 euro una 37enne anconetana che, il mese scorso, a bordo della sua Suzuki ha ammaccato la parte posteriore di una Peugeot 208, durante la manovra per uscire da un parcheggio in via Mameli.

Il proprietario della Peugeot si è accorto solo il mattino successivo dei danni alla carrozzeria. Ha chiamato la polizia locale e ha inizialmente indicato l’auto posteggiata subito dietro, anch’essa ammaccata. Gli agenti hanno però ritenuto incompatibili i danni delle due vetture e per ricostruire l’accaduto hanno chiesto di acquisire i filmati delle telecamere presenti in zona. Dopo aver visionato le immagini registrate nelle ore precedenti sono risaliti alla Suzuki. I fotogrammi hanno mostrato chiaramente la dinamica dello scontro, avvenuto il pomeriggio precedente alla segnalazione e hanno permesso di leggere la targa del veicolo.

La proprietaria è stata rintracciata e convocata al Comando di piazza del Municipio: era proprio la stessa donna filmata dalle telecamere al volante della Suzuki. La donna ha affermato di non essersi accorta dell’urto, ma questo non l’ha salvata dalle sanzioni: le sono state contestate due violazioni, una per la manovra errata (42 euro) e un’altra per essersi allontanata senza avvisare il proprietario dell’auto danneggiata o le forze di polizia (303). Le due contestazioni sono costate alla 37enne anche sei punti della patente. Ovviamente, tramite l’assicurazione, dovrà anche farsi carico dei danni provocati.