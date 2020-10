Falconara, crescono i contagi: i positivi sono 85, una settimana fa erano 13. Il sindaco: «Dati allarmanti»

Il primo cittadino ha raccomandato di rispettare le regole in modo rigoroso. Intanto però, la polizia locale ha denunciato un uomo positivo al tampone trovato in strada

FALCONARA – La curva dei contagi cresce a Falconara. I positivi al coronavirus sono saliti a 85, la scorsa settimana erano 13. Le persone in isolamento sono invece 242. A riferire i dati il sindaco Stefania Signorini che ha aggiornato i cittadini sulla situazione epidemiologica falconarese con un videomessaggio su Facebook.

«Sono dati allarmanti perché c’è stata una crescita notevolissima rispetto ai dati dell’ultima volta: la settimana scorsa i positivi erano 103 – afferma il sindaco -. Questi dati ci impongono un comportamento che deve essere sempre più rigoroso. Non possiamo permetterci che il trend continui a crescere in maniera esponenziale. Dovremo adoperarci in tutti i modi».

Il primo cittadino ha fatto riferimento ai nuovi provvedimenti attesi dal presidente della Regione Marche Acquaroli che riguarderanno tra l’altro le scuole superiori marchigiane.

«Sta a noi fare in modo che i provvedimenti non si estendano a tutte le scuole, sta a noi, ai nostri comportamenti, evitare che si arrivi alla chiusura drastica delle attività. Abbiamo visto quanto sia stato pesante il lockdown e quante ripercussioni gravi abbia avuto. Non possiamo più permetterci che questa situazione si ripeta- dichiara il sindaco Signorini-. Ognuno di noi deve assumersi la responsabilità di un comportamento ancora più corretto. La mia raccomandazione è di continuare in questo percorso che stiamo facendo tutti insieme in modo ancora più rigoroso».

Intanto però, è scattata una denuncia per non aver rispettato i divieti imposti dalle norme anti-Covid. Nel primo pomeriggio di domenica 18 ottobre gli agenti di polizia locale hanno sorpreso un 45enne che, nonostante fosse risultato positivo al tampone e quindi in isolamento, si trovava in strada intento a fare manutenzione alla sua auto. Gli agenti gli hanno ordinato di tornare immediatamente a casa come disposto dall’autorità sanitaria e lo hanno denunciato per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Il sindaco si è confrontata con i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi falconaresi, dove diminuisce il numero di classi in quarantena: al Sanzio resta una sola classe (oltre a cinque insegnanti in isolamento fiduciario e quattro insegnanti positivi); una classe anche al Centro; al comprensivo Ferraris ci sono una classe e un insegnante in quarantena. All’istituto superiore Cambi-Serrani non ci sono classi in quarantena. Nelle tre strutture residenziali di Falconara, ossia Bignamini, Visintini e Gerundini, non sono stati segnalati casi di positività tra gli ospiti e tra il personale.