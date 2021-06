Appuntamento alle 18 al Centro Pergoli: massimo 30 persone in presenza, gli altri collegati da remoto. «Un'occasione importante per disegnare Falconara»

FALCONARA – Il ‘centro città’ è tornato protagonista con il laboratorio urbano per la formazione del Piano per il centro storico, che vede calendarizzati nelle giornate odierna (17 giugno) e in quella di giovedì 24 giugno i prossimi due appuntamenti aperti alla popolazione. Resta da programmare soltanto l’ultimo incontro. Oggi si affronterà il «Recupero dell’asse storico di via IV Novembre», uno degli elementi maggiormente identitari del centro, fondamentale per la rigenerazione dello spazio pubblico. Il 24, invece, il tema sarà «La Porta Nord verso la nuova Marina», con le opportunità che nasceranno dalla delocalizzazione dei binari e l’apertura al mare del quartiere di Villanova in stretta connessione con il nuovo centro storico.

«Si tratta di una grande occasione per tutti coloro che vogliono far sentire la loro voce nell’ambito della riqualificazione urbana – riferisce l’amministrazione -, per fare in modo che il nuovo centro città risponda ai desideri di chi lo vive quotidianamente. Si chiede pertanto alla cittadinanza alle associazioni, ai commercianti e ai portatori d’interesse di partecipare attivamente».

Le riunioni si svolgeranno alle 18, al Centro Pergoli, sia in modalità telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams (cui sarà possibile accedere cliccando qui), sia in presenza. Dal vivo potranno assistere soltanto 30 persone, oltre al personale comunale, assessori e relatori, a causa del contingentamento degli accessi negli edifici pubblici. Per le prenotazioni: 0719177224 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Nelle stesse giornate dalle 17.30 alle 19.30 il gruppo tecnico sarà presente per raccogliere le istanze pubbliche e le schede con suggerimenti osservazioni e idee stimolate dal dibattito pubblico animato in progressione dai diversi incontri orientati a riflettere su specifici luoghi urbani storico-identitari. Gli incontri, coordinati dall’architetto Giovanni Marinelli con il suo team e presieduti dall’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi, costituiscono momenti di ascolto e raccolta di istanze, idee, suggerimenti, che precedono e affiancano il processo di formazione tecnico-progettuale del Piano urbanistico di rigenerazione del cuore di Falconara.