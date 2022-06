ANCONA – «Chiedo aiuto allo Stato Italiano: stiamo cercando in tutti i modi di tornare a casa». Inizia così l’appello video di una giovane mamma di Falconara Marittima, rimasta bloccata insieme al marito – Luca Socionovo, vigile del fuoco – e alla figlioletta Aurora in viaggio di nozze in un resort a Nosy be, in Madagascar, con la bambina affetta da una brutta gastroenterite.

Nel video, che sta rimbalzando sui social network, la giovane mamma, Alessandra Falaschini, che lavora nella Clinica di ostetricia e ginecologia al Salesi di Ancona, con la figlioletta in braccio racconta l’odissea che sta vivendo con la sua famiglia: la bambina «ha avuto una gastroenterite e spasmi muscolari, ed è completamente disidratata» dice nel video-appello.

https://www.facebook.com/AaGgNnE/videos/459061026051045

Stando a quanto riferisce la mamma, la coppia avrebbe portato la figlioletta due volte all’ospedale di Nosy be e poi «all’ospedale di Santa Maria delle Grazie ma non sono stati in grado di prendere l’accesso venoso nonostante due tentativi». La mamma nel video chiede di poter tornare in Italia per curare la piccola Aurora, visto che il rientro della famigliola è previsto solo per mercoledì, ma le condizioni di salute della bambina sono preoccupanti, la donna chiede aiuto e di poter tornare in Italia per curare la bambina.

Del caso si sta interessando il sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini che fa sapere di aver allertato il prefetto di Ancona Darco Pellos e di stare contattando l’Ambasciata Italiana nel paese estero. Intanto il video appello è diventato virale.