Falconara, coppia aggredita in piazza Mazzini: denuncia e Daspo per cinque persone

FALCONARA – Individuati, denunciati e sottoposti al provvedimento del Daspo urbano dal centro di Falconara, i cinque aggressori di una coppia in piazza Mazzini. L’efferato agguato si è consumato nella serata di venerdì 26 novembre, al termine di una lite nata verosimilmente per futili motivi. Questa mattina, 3 dicembre, i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno raggiunto i responsabili e reso loro noto il provvedimento sottoscritto dalla questura.

Il recente atto di violenza è stato compiuto nei confronti di due falconaresi, un uomo di 42 anni ed una donna di 47, che a causa delle percosse subìte hanno riportato gravi lesioni multiple, ovvero la frattura di uno zigomo e la rottura di due denti a danno dell’uomo ed una lacerazione al timpano a danno della donna. Ad aver infierito sulla coppia un gruppo composto da un uomo di 53 anni e dai suoi tre figli maschi di 31, 28 e 26 anni, unitamente ad una donna di 44 anni, compagna del fratello mezzano, e tutti residenti a Falconara.

La situazione, venerdì, è degenerata in pochi minuti, probabilmente complice un uso eccessivo di bevande alcoliche. E in quei minuti sono piovute numerose richieste di intervento ai carabinieri, quando l’uomo aggredito è caduto a terra ed è rimasto vittima di calci e pugni inferti dal branco, cui ha preso parte anche la donna col suo cane. Perfino l’animale ha rifilato un morso al polpaccio del 42enne pestato. La compagna 47enne, per difenderlo, è stata raggiunta da un fortissimo schiaffo che le ha causato la lacerazione di un timpano. L’intervento dei militari ha scongiurato conseguenze peggiori e al suono della sirena gli aggressori si sono dileguati per le vie del centro.

Non gli è andata bene, però. Il sistema di videosorveglianza comunale ha ripreso ogni singolo istante di quella feroce aggressione. E le immagini sono state comparate con alcuni rilievi fotografici effettuati il giorno dopo dai carabinieri della Tenenza, accertando che, tre dei quattro uomini coinvolti, portavano ancora gli stessi vestiti indossati nella sera precedente in cui era avvenuto il pestaggio. Il gruppo, noto da tempo alle forze dell’ordine per una serie di reati contro la persona ma anche spaccio di stupefacenti, era solito frequentare piazza Mazzini per consumare bevute.

Era, appunto. Perché le autorità hanno pensato di porre fine alle loro scorribande con la proposta di emissione di cinque provvedimenti di Daspo urbano, padre, i tre figli e la donna partecipe alla rissa col suo cane. Dopo la proposta dei carabinieri falconaresi, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha accolto la richiesta e ha inflitto il divieto di accesso e sosta nelle vicinanze in tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento dove si somministrano bevande alcoliche in un’area compresa tra le vie Flaminia, Mameli, Bixio e XX Settembre e delle piazze Mazzini, Garibaldi, F.lli Bandiera e Catalani, per la durata di un anno. Nel frattempo la giustizia farà il suo corso e dovrà pronunciarsi sulle gravissime accuse di reato formulate dai militari dell’Arma.