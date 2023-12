I tre hanno tratto in inganno una donna di circa 50 anni inducendola ad investire denaro contante per una somma di circa 180.000 euro

FALCONARA – Controlli della Compagnia Carabinieri di Ancona. In particolare, nel corso della settimana di Natale, a Falconara Marittima, i carabinieri della locale Tenenza, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato a piede libero tre persone, tutti italiani, due dei quali di circa sessant’anni ed uno sulla quarantina, per truffa aggravata in concorso. I tre hanno tratto in inganno una donna di circa 50 anni inducendola ad investire denaro contante per una somma di circa 180.000 euro, su una piattaforma di trading online prospettandole guadagni futuri.