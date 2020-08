Falconara, convenzione Regione e Comune per l’aeroporto “Sanzio”

FALCONARA – Regione Marche e Comune di Falconara insieme per migliorare lo scalo marchigiano “Raffaello Sanzio“. Soddisfazione per l’accordo è stata espressa dalla Cna. «Manto stradale, parcheggio, illuminazione e messa in sicurezza idrogeologica dell’area sono opere di urbanizzazione di manutenzione e potenziamento che denotano un concreto interesse pubblico da parte della giunta regionale, in particolare dell’assessora Bora, per rispondere alle istanze espresse dalle imprese locali per agevolare i turisti in entrata e spronare le imprese locali nell’utilizzo dell’hub verso i mercati esteri», dice il direttore della Cna Massimo Santini.

Che aggiunge concludendo: «La Cna resta fermamente convinta che l’aeroporto sia una risorsa assolutamente indispensabile per le Marche, dove il connubio tra innovazione e internazionalizzazione può essere la ricetta vincente per elevare il basso Pil pro-capite nostrano».