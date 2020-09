Falconara, tornano i contributi a fondo perduto per chi apre nuove attività

FALCONARA MARITTIMA – Tornano i contributi a fondo perduto di mille e 1.500 euro per le nuove attività che aprono sul territorio falconarese. L’amministrazione comunale, confermando un’iniziativa già lanciata gli scorsi anni, intende così incentivare l’arrivo di imprese per arricchire il tessuto economico cittadino.

Possono partecipare al bando imprenditori italiani o comunitari che abbiano aperto, tra il primo maggio 2019 e il 30 settembre 2020, esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, imprese che esercitano l’attività di artigianato artistico, imprese che esercitano l’attività di servizio alla persona (acconciatori, estetisti, calzolai, sartorie, modisterie, pellicciai, studi e laboratori fotografici), attività artigianali di piccola produzione e vendita che hanno rapporto diretto con l’utenza residenziale (pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, fornai, pasta fresca, pizzerie).

Clemente Rossi

«Questo provvedimento – commenta l’assessore Clemente Rossi – rappresenta un segnale concreto di attenzione dell’Amministrazione ai nuovi esercizi. L’intento è riqualificare porzioni importanti del tessuto cittadino valorizzando l’identità culturale del made in Italy o dei rispettivi Paesi europei di appartenenza».

I contributi di 1.500 euro saranno riconosciuti a chi apre un’attività nei centri storici di Falconara e Castelferretti, quelli di mille euro per le attività avviate nelle altre zone del territorio se i fondi saranno ancora disponibili dopo l’esaurimento della graduatoria. Questa prevede un punteggio massimo complessivo di 25 punti, che terrà conto innanzitutto del numero di impiegati e della presenza tra questi di lavoratori disabili, licenziati, residenti a Falconara. In particolare per i dipendenti sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti: un punto per ogni dipendente, due punti per ciascun dipendente licenziato, tre punti per ogni dipendente disabile, cinque punti per ciascun lavoratore residente a Falconara.

Agli imprenditori titolari dell’impresa che richiede il contributo saranno riconosciuti inoltre cinque punti se vivono da almeno 10 anni in provincia di Ancona, cinque punti se si tratta di giovani imprenditori o imprenditrici donne, cinque punti se si tratta di attività aperte nel centro storico. Sulla base del punteggio verrà formata la graduatoria e i contributi saranno erogati fino all’esaurimento dei fondi. Le domande vanno presentate entro il 30 ottobre 2020. Tutte le informazioni e la modulistica saranno disponibili sull’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune, sotto la sezione “Bandi di concorso”.