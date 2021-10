Falconara, completati i lavori alla piscina comunale: sabato l’inaugurazione

FALCONARA – Si avvicina la riapertura della piscina comunale, ormai pronta dopo mesi di lavori per realizzare la nuova copertura e per effettuare un restyling completo dell’impianto: ad oltre un anno e mezzo dalla chiusura forzata (in primis per il Covid, poi per alcune criticità strutturali emerse), le vasche falconaresi di via dell’Artigianato potranno finalmente riaccogliere tanti appassionati e sportivi.

Il cantiere non ha riguardato soltanto la demolizione e ricostruzione del tetto (oggi in archi in legno lamellare e telo Pvc), come visto. Ma anche interventi mirati di manutenzione e consolidamento, sistemazione del verde, rifacimento dei marciapiedi e una bonifica degli spogliatoi. Tutto questo sarà presentato in occasione della cerimonia di inaugurazione, programmata per sabato (9 ottobre) alle 12.30.

Al taglio del nastro saranno presenti le autorità comunali, quali il sindaco Stefania Signorini e l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, che ha seguito in prima persona il progetto. L’invito è stato esteso anche al presidente del Coni Marche Fabio Luna e al presidente del Fin Marche Fausto Aitelli. Ci saranno, ovviamente, i gestori della società Nuova Sportiva, che da lunedì prossimo inizieranno a prendere le iscrizioni per la stagione invernale. Attesa quasi finita, dunque. A breve si tornerà a nuotare anche a Falconara.