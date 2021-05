Falconara, centro vaccinale Leopardi aperto 4 su 7. Al via la piattaforma di prenotazione

Necessaria una riorganizzazione della struttura vista la carenza di dosi. Dalla prossima settimana via alle iscrizioni online per le fasce d'età previste dal piano vaccinale

FALCONARA – Oggi e domani il centro vaccinale Leopardi rimarrà chiuso. Così pure domenica. Tornerà aperto venerdì 7 e sabato 8 maggio. Frutto della nuova riorganizzazione della struttura di via dello Stadio (operativa ora 4 giorni su 7), necessaria poiché le dosi, anche a Falconara, iniziano a scarseggiare (una tendenza che si sta registrando in diverse località marchigiane, ndr). Quelle per i richiami alle persone anziane e fragili saranno garantite, poi bisognerà attendere che Regione e Asur (che a loro volta le ricevono dallo Stato) riforniscano con un quantitativo congruo «il serbatoio falconarese» per procedere con coloro interessati dalle fasi successive della campagna di vaccinazione. Lo stesso assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini aveva lamentato una mancanza generalizzata di sieri, a differenza di quanti previsti o comunque annunciati a livello nazionale ed europeo.

Un po’ di numeri, intanto, dalla città del «falcone». Ieri, 4 maggio, sono stati somministrati 100 vaccini, con i medici, infermieri e volontari rimasti fino a tardi per completare quanto pianificato per la giornata. Un dato che aggiorna il parziale totale a 1.214 vaccinati in tre settimane e mezzo (il punto è stato aperto il 12 aprile). Comprensivo, ovviamente, di prime dosi, seconde e inoculazioni domiciliari, sempre effettuate dai sanitari falconaresi, che hanno sottoscritto l’accordo regionale.

Quanto alla piattaforma di prenotazione dei vaccini. C’è finalmente una data, dopo un meticoloso lavoro informatico e di coordinamento dei tecnici dell’ente e dei volontari: quella del 10 maggio, quando il sistema entrerà in funzione e consentirà l’iscrizione ai falconaresi che rientrano nelle fasce d’età previste dal piano vaccinale. Lo ha annunciato il Comune. Nel mentre il centro Leopardi, per tutta questa settimana, rimarrà operativo come in passato. Ovvero i pazienti saranno chiamati dai medici di medicina generale. Le giornate di apertura della prossima settimana dipenderanno, come detto prima, dalle dosi disponibili.