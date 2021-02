Attualmente gli ospiti presenti in struttura sono 14, di cui 5 ancora positivi, mentre quelli ricoverati in ospedale sono sette

FALCONARA MARITTIMA – Migliora la situazione nella casa albergo Clorinda Gerundini di Falconara di via Da Vinci, negativizzata la metà degli ospiti oltre a gran parte del personale. All’inizio di gennaio era stato scoperto nella struttura un focolaio di Covid-19 che aveva colpito 20 ospiti su 21 e gran parte del personale.

Il sindaco Stefania Signorini si è tenuta costantemente in contatto con i responsabili della struttura, cui il Comune ha fornito quotidianamente pasti pronti per lavoratori e ospiti, data anche l’impossibilità della cuoca di occuparsi della preparazione. I pasti sono stati preparati dalla Cimas, che gestisce la mensa scolastica. Pur non essendo una struttura comunale, la casa albergo Gerundini rappresenta una delle eccellenze di Falconara e il Sindaco ha sollecitato ogni intervento da parte delle autorità sanitarie che di volta in volta si rendeva necessario.

Stefania Signorini

Attualmente gli ospiti presenti in struttura sono 14, di cui 5 ancora positivi, mentre quelli ricoverati in ospedale sono sette. Sono tornati al lavoro 11 dipendenti, mentre due restano ancora positivi. Da mercoledì 3 febbraio all’interno del Gerundini sono operative due infermiere dell’aeronautica, dopo che nelle prime settimane l’assistenza è stata garantita da personale medico e infermieristico inviato dall’Asur. Da lunedì tornerà al lavoro anche la cuoca, che potrà preparare i pasti per gli ospiti direttamente in struttura.

«Sono state settimane davvero difficili per personale e ospiti – dice il sindaco Signorini – e il Comune ha fatto il possibile affinché ogni richiesta della struttura ottenesse risposta in brevissimo tempo, dall’invio di personale sanitario alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, ritirata e consegnata dal gruppo comunale di Protezione civile. Ora finalmente la situazione appare in miglioramento: la speranza è che presto tutti gli ospiti possano tornare in struttura e che quelli ancora positivi superino il contagio».