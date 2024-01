Falconara, in carcere un 20enne: aveva rubato con altri un marsupio ad una studentessa

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di un ventenne del luogo, successivamente tradotto in carcere. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, dovendo il giovane espiare la pena residua della reclusione di un anno, 11 mesi e 9 giorni per il reato di rapina aggravata in concorso.

I fatti si riferiscono al giorno 28 luglio 2022 quando il giovane, in concorso con altre persone, nella zona del litorale del Comune di Falconara Marittima, hanno perpetrato, previa minaccia di aggressione fisica, la rapina di un marsupio contenente uno smartphone in danno di una studentessa, per poi darsi alla fuga a piedi.

È stato fondamentale il pronto intervento dei militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona che hanno immediatamente raggiunto e bloccato due giovani del gruppo, dichiarandoli in stato di arresto. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla vittima.

A seguito dei fatti, il ventenne è stato condannato, con giudizio abbreviato, alla pena della reclusione di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, oltre alla pena pecuniaria di 800 euro di multa. Quindi il pomeriggio del giorno 23 gennaio 2024 i militari della Tenenza hanno raggiunto il giovane presso la sua abitazione, dove era ristretto in regime di arresti domiciliari; dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.