Falconara, carabinieri in cattedra al “Galileo Ferraris” per una lezione sulla legalità

FALCONARA – Nella mattinata odierna, giovedì 2 marzo, i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, nell’ambito del progetto denominato “contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della Cultura della Legalità”, hanno incontrato gli alunni del locale Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris”. Un centinaio i ragazzi coinvolti.

All’incontro, i giovani studenti hanno ascoltato con grande curiosità ed attenzione le parole ed i consigli offerti dal comandante della Tenenza, sottotenente Giuseppe Esposito, coadiuvato da due suoi stretti collaboratori e, pur se ancora in età adolescenziale, non hanno mancato di esprimere la propria opinione, rappresentando anche alcune esperienze personali fatte all’interno dell’universo scuola che frequentano.

Gli argomenti, scelti in funzione dell’età dei partecipanti, hanno toccato vari aspetti quali il bullismo di gruppo, il cyberbullismo, la gestione dei social network correlata al valore della privacy, la responsabilità che incide attraverso l’uso dei canali digitali che può innescare episodi di violenza di genere nonché il rischio di imbattersi in fenomeni di pirateria nella rete.

Sono stati illustrati poi i pericoli che si nascondono attraverso il semplice avvicinamento, pur se per sola curiosità, alle sostanze stupefacenti, le conseguenze psicofisiche e nondimeno quelle con la Legge che si innescano una volta intrapreso quel viatico, a cui va associato anche l’abuso di sostanze alcoliche.

L’attenzione, infine, è stata posta ai valori fondanti della Costituzione e alla difesa dell’ambiente, quale bene immateriale primario da salvaguardare, tutti argomenti che hanno destato l’attenzione e la partecipazione degli alunni.

Nel corso dell’incontro è stato anche proiettato un video sulle principali attività che ogni giorno svolgono i carabinieri sul territorio nazionale, «illustrando in forma semplice in che modo l’Arma persegue la cultura della legalità, soprattutto in via preventiva, anche attraverso le Specialità che la compongono», spiegano i militari in una nota.

Al termine, un dibattito «nel quale gli studenti hanno potuto esprimere, in assoluta libertà, i loro pensieri, non lesinando domande ai relatori, soddisfacendo così i loro dubbi e curiosità, soprattutto sui Reparti Speciali dell’Arma dei Carabinieri. Attiva è stata anche la partecipazione dei docenti presenti che, con il loro contributo, hanno incrementato il valore formativo dell’incontro, considerata la loro figura cardine e punto di riferimento primario nel percorso di formazione dei ragazzi. La foto di rito, a conclusione dell’incontro, ha sancito la vicinanza dell’Arma alle Istituzioni Scolastiche che continuano a rivestire un ruolo fondamentale nella formazione della cultura della legalità»