Falconara, cantiere Erap: sospesa la circolazione in via Roma. Cambia il tragitto del bus

Interessato il tratto compreso tra via Rosselli e via Bixio per consentire la prosecuzione del cantiere Erap nel complesso immobiliare della stessa via Roma

FALCONARA – Sarà sospesa la circolazione in via Roma, nel tratto compreso tra via Rosselli e via Bixio, dalle 7 alle 14 di venerdì 5 luglio, per consentire la prosecuzione del cantiere Erap nel complesso immobiliare della stessa via Roma, in cui saranno ricavati uffici e alloggi di edilizia agevolata. Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso.

Con la sospensione della circolazione sarà modificato il percorso degli autobus del trasporto extraurbano che provengono da Castelferretti: i mezzi al termine di via Marconi imboccheranno lo svincolo della Variante in direzione Pesaro, usciranno in via Flaminia all’ingresso di Villanova e poi imboccheranno il sottopasso carrabile per immettersi nel tratto di via Flaminia che porta alla stazione. Per questo sarà soppressa la fermata di via Baldelli per quanti viaggiano in direzione Ancona: i passeggeri potranno salire a bordo in via Flaminia, poco prima dell’incrocio con via Roma, oppure in via Marconi.

Il Comune sta valutando con Conerobus una modifica definitiva del percorso fino al termine definitivo del cantiere Erap, prevista per la fine dell’anno.

Resta invece invariato il tragitto per quanti viaggiano verso Castelferretti.