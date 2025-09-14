Falconara, blitz serale sui bus: 101 sanzioni e controlli antidroga con unità cinofila

Operazione congiunta tra Conerobus e polizia locale per sicurezza e legalità a bordo. Soddisfazione tra passeggeri e personale

FALCONARA- Controlli a tappeto sulle linee serali del trasporto pubblico locale a Falconara Marittima. Nelle scorse sere, Conerobus, in collaborazione con la polizia locale, ha effettuato una serie di verifiche straordinarie a bordo degli autobus delle linee B e C, estendendo l’azione anche a mezzi delle società Crognaletti e Bucci. L’intervento, mirato a garantire maggiore sicurezza e il rispetto delle regole di viaggio, si è concentrato in particolare nell’area della stazione ferroviaria, punto sensibile del servizio urbano.

In campo, una pattuglia composta da tre operatori con unità cinofila antidroga, affiancata da due agenti in borghese. Un’azione congiunta che ha portato all’elevazione di 101 sanzioni per mancanza di titolo di viaggio, 13 delle quali pagate immediatamente. Una dozzina di multe ha riguardato passeggeri recidivi, per i quali è scattata una sanzione più pesante.

Oltre all’effetto deterrente e repressivo, l’operazione ha riscosso un ampio consenso da parte degli utenti regolari, che hanno apprezzato la presenza delle forze dell’ordine e il controllo del rispetto delle regole. Commenti positivi sono arrivati anche dal personale a bordo, che ha visto nell’iniziativa un sostegno concreto alla propria attività quotidiana.

Stefania Signorini, sindaca di Falconara

L’intervento è stato definito una “forma di prevenzione efficace” da Conerobus, che ha ringraziato la polizia locale di Falconara per la collaborazione. L’obiettivo, fanno sapere dall’azienda, è quello di rendere strutturali queste azioni, per contrastare i comportamenti scorretti, tutelare chi viaggia regolarmente e garantire un clima di fiducia e sicurezza sui mezzi pubblici.

Soddisfatta anche l’Amministrazione comunale. Il sindaco Stefania Signorini ha sottolineato come queste verifiche dimostrino “l’attenzione alla sicurezza e al rispetto delle regole da parte di Comune e aziende di trasporto”, aggiungendo:

«Vogliamo che chi rispetta le regole si senta tutelato e che chi invece prova a eluderle comprenda che i controlli ci sono e continueranno. È una forma di giustizia verso i tanti cittadini onesti e un segnale concreto di vicinanza alla comunità».

L’operazione, fanno sapere le parti coinvolte, sarà replicata anche in futuro, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza e la qualità del servizio.