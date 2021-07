Falconara, rinasce il Balcone del Golfo: presentato il progetto di riqualificazione

FALCONARA – Sarà un grande parco fiorito, accessibile a tutti e da frequentare anche di notte, grazie al progetto di ristrutturazione. Una sorta di salotto a cielo aperto, affacciato sul porto di Ancona. Rinasce il Balcone del Golfo di Falconara Alta, destinato a diventare un luogo ancora più suggestivo di come lo è ora. I lavori di restyling sono stati presentati ieri sera, 30 giugno, nel corso di un’assemblea pubblica alla Corte del Castello. Erano presenti amministratori, tecnici e l’architetto Serena Marinelli che si sta occupando della riqualificazione.

Il giardino si sviluppa tra le vie Pergoli, Palermo e Baluffi. Sarà rispettata la conformazione attuale, che però sarà adeguata alle esigenze di tutta la cittadinanza, soprattutto grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e a una nuova illuminazione, capace di valorizzare gli aspetti più suggestivi del Balcone. Questo permetterà di consolidare il ruolo del parco come elemento identitario della comunità e allo stesso tempo di accrescerne l’utilità per il futuro della città.

Falconara, come sarà il Balcone del Golfo

Sarà costruita una rampa di accesso all’altezza della fontana centrale, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Baluffi. Saranno inoltre pavimentati tutti i percorsi interni con calcestruzzo architettonico. Questo materiale ha un aspetto naturale e lineare, che non contrasta con il verde circostante. La nuova pavimentazione verrà realizzata anche in corrispondenza delle soglie in pietra su cui appoggia la ringhiera, che saranno eliminate. Interessata dai lavori anche la fontana: il marmo su cui poggia sarà levigato. La ringhiera invece completamene bonificata.

Particolare attenzione sarà riservata al verde. Via i cordoli per le aiuole, al loro posto saranno piantumate lavanda e siepi fiorite, come mirto, iperico, iberia, rosmarino prostrato, con diverse stagioni di fioritura per conferire colore al Balcone del Golfo per tutto il corso dell’anno. Il prato verrà conservato e riseminato, poi sarà installato un impianto di irrigazione. A completare il quadro una nuova illuminazione ad hoc, con lampade a led e paletti più bassi e diffusi nel parco, mentre più alti lungo le strade, e un impianto di videosorveglianza per garantire sicurezza ai frequentatori.