Falconara, avvicina sul treno una ragazza e la bacia, 45enne extracomunitario denunciato per violenza sessuale

FALCONARA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta di iniziativa, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino extracomunitario di 45 anni circa, residente in Ancona, per il reato di violenza sessuale.

L’uomo, il pomeriggio di sabato 3 febbraio 2024, a bordo del treno regionale, nella tratta tra Jesi e Falconara Marittima, ha avvicinato una ragazza, iniziando con la stessa un approccio. Scesi entrambi alla stazione ferroviaria di Falconara Marittima, il quarantacinquenne si è avvicinato alla donna e, contro la sua volontà, ha tentato di baciarla sulle labbra, riuscendovi solo sulle guance. La ragazza, dopo essersi divincolata con una scusa dall’uomo, è riuscita a mandare un messaggio ad un’amica che, a sua volta, ha chiesto telefonicamente l’intervento dei Carabinieri.

I militari della Tenenza, prontamente giunti sul posto, hanno prestato soccorso alla donna, visibilmente scossa per l’accaduto. Mediante la descrizione fornita da lei, sono riusciti ad intercettare poco dopo il cittadino extracomunitario che, nel frattempo, si era allontanato a piedi per le vie del centro abitato di Falconara Marittima.