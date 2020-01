Autovelox Falconara, per Ugl e Lega spostato il segnale di limite di velocità

FALCONARA – Ancora polemiche sull’autovelox di Falconara Marittima. Ugl e Lega tornano alla carica e puntano il dito contro la segnaletica indicante il limite di velocità di 70 Km/h sul tratto stradale nel quale si trova il dispositivo di rilevamento della velocità. Secondo il sindacato e il partito politico, il segnale, posto lungo la Strada Statale 16, nel tratto compreso tra l’ex Caserma Saracini e lo svincolo per Roma, sarebbe stato stato spostato all’indietro di qualche decina di metri, fino a poco prima dell’inizio della corsia di decelerazione verso Castelferetti, risultando così a più di un chilometro dell’autovelox «rendendo legittimo il Velocar» e con esso le «migliaia di sanzioni».

A segnalare la questione sarebbe stato il legale Donatella Baleani che sta seguendo un consistente numero di conducenti sanzionati per eccesso di velocità. Un dubbio, quello sollevato che «se troverà conferma – scrivono Ugl e Lega in una nota congiunta – , al Sindaco non resterà altro che dimettersi».



Lo spostamento della segnaletica per Ugl e Lega sarebbe «avvenuto presumibilmente in contemporanea allo spegnimento dell’Autovelox». A supporto di questa tesi spiegano che «nel marzo 2019 (fonte Google Earth- foto n. 1) non esisteva alcun segnale di limite di velocità a 70 Km/h prima dell’intersezione che conduce al centro abitato di Castelferretti, mentre alla data del 7.10.19 (fonte un video postato dalla Lega sul proprio sito – foto n.2) risulta essere presente un limite di velocità a 70 Km/h posto a lato della corsia di decelerazione che porta al centro abitato di Castelferretti (quindi non in grado di interessare i conducenti provenienti da Marina di Montemarciano con direzione Caffetteria), posizionato in sostituzione di un vecchio segnale “fine 60 Km/h”».

Foto 1

Foto 2

«Alla data odierna – prosegue la nota – risulta invece presente un segnale di limite di velocità a 70 Km/h posto poco prima della corsia di decelerazione verso il centro abitato di Castelferretti (foto n. 3 e 4) che, stante l’attuale posizionamento, è applicabile a coloro che procedono con direzione Marina di Montemarciano-Caffetteria».

Foto 3

Foto 4

Lo scorso 12 ottobre il consigliere comunale della Lega Stefano Caricchio, aveva diffidato il Comune tramite il legale Baleani «a non continuare a sanzionare le autovetture» per «l’illegittimità del Velocar» poi il 14 ottobre l’autovelox era stato spento.

«Se davvero quel limite di velocità a Marzo 2019 non c’era (e la cosa appare fuori discussione), quando è stata posta in essere la limitazione della velocità? – si interrogano nella nota stampa – Ed ancora, come mai un segnale posto sulla corsia di decelerazione è “retrocesso” fino ad interessare la corsia principale? Chi lo ha spostato? E come mai tutto sembra essere successo dopo la diffida del Consigliere e lo spegnimento del Velocar?».

Ugl e Lega invocano una risposta dall’Anas, «l’Ente deputato all’apposizione della segnaletica nel tratto di strada interessato», e spiegano a tal proposito di aver presentato una richiesta di accesso agli atti, mentre la prossima settimana intendono chiedere un nuovo incontro al Prefetto. «Un segnale stranamente “deambulante” – concludono – determinerebbe la legittimità di una situazione che, in assenza di “passeggiate” del segnale, sarebbe risultata illegittima».