Falconara: attivo “Libri-a-porte’, il servizio di prestito librario a domicilio della biblioteca comunale

FALCONARA- Dal primo dicembre è attivo il servizio della biblioteca comunale ‘Libri-à-porté’, con la consegna a domicilio dei volumi che saranno chiesti in prestito. L’iniziativa è stata pensata per dare ai falconaresi un’occasione in più per continuare a leggere scegliendo tra le decine di migliaia di titoli disponibili nella biblioteca del Centro Pergoli. È possibile richiedere i libri tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 ai numeri 0719177768 o 0719177769, oppure inviando una mail a: prestitolibri@comune.falconara-marittima.an.it.

Le consegne avverranno il martedì successivo ad eccezione di quelle dell’8 dicembre che slitteranno a giovedì 10. A portare i libri a casa saranno i bibliotecari con l’auto del Comune di Falconara. Saranno muniti di mascherina e tesserino di riconoscimento e consegneranno al portone, senza entrare in casa. Con l’occasione potranno essere restituiti i libri già letti, sistemati in un sacchetto. Si potranno chiedere fino a 6 libri e il prestito, della durata di un mese, potrà essere prorogato.

Si potrà indicare il titolo prescelto, dopo aver controllato che sia disponibile in biblioteca attraverso il sito https://bibliomarchenord.it/SebinaOpac/.do, oppure si può chiedere di ricevere un pacco sorpresa: saranno i bibliotecari a scegliere un libro sulla base delle preferenze che vanno comunque specificate. Il personale della biblioteca è disponibile anche per offrire consigli. Il servizio è rivolto a tutte le persone iscritte o abilitate alla biblioteca comunale, residenti o domiciliate a Falconara. Chi non è ancora registrato, può iscriversi compilando il modulo disponibile sul portale della trasparenza del Comune (tutte le istruzioni sono disponibili al link https://tinyurl.com/yyw2uey8) e poi inviarlo alla mail per il prestito librario. Restano attivi tutti i servizi digitali della biblioteca elencati al link https://tinyurl.com/y5cfnldv.