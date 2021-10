Falconara, attesa per l’inaugurazione del nuovo Marconi Wellness Club

FALCONARA – Una domenica dedicata al benessere e all’attività fisica, grazie all’inaugurazione del nuovo centro sportivo Marconi Wellness Club, la struttura di via Marconi 102 (nella zona industriale di Falconara). La proprietà, per il 17 ottobre, ha organizzato una cerimonia di apertura ufficiale (anche se già operativo da qualche tempo), con tanto di taglio del nastro e in presenza delle autorità, oltre ad una giornata di lezioni no stop dedicata alla salute e allo sport.

Il polo d’avanguardia conta quattro campi da padel, due dei quali in procinto di essere coperti nel periodo invernale, e due locali palestra con macchinari e pesi più due spogliatoi annessi. La nuova realtà sportiva che lo gestisce, che annovera già 1.100 iscritti, ha pensato ad un evento dedicato a tutta la cittadinanza, che potrà provare gratuitamente i corsi (a partire dalle 9 del mattino) di yoga posturale, funzionale e lezioni del gioco del momento: il padel. Padel che, nel pomeriggio, sarà protagonista di un torneo maschile. Anche i più piccoli potranno divertirsi con i gonfiabili e l’animazione.

«Puntiamo ad offrire dei servizi di qualità – dicono i rappresentanti del Marconi Wellness Club – per il benessere fisico ed il divertimento delle persone grazie a coach qualificati e a servizi personalizzati su misura alla persona». Dopo le lezioni tra mattino e pomeriggio, alle 18 il momento clou della vera inaugurazione. In chiusura un aperitivo cena per le persone che interverranno nel corso della giornata.