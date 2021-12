Falconara, l’albergo finito nei guai la scorsa settimana chiuso per altri 20 giorni

FALCONARA – Non sono bastati gli oltre 20mila euro di multa e i cinque giorni di stop forzato delle attività per violazione delle norme anti-Covid e lavoro nero: l’albergo di Falconara, già protagonista dei fatti di cronaca la scorsa settimana, è stato chiuso per altri 20 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il pesante provvedimento, in applicazione dell’ex art. 100 Tulps, che imporrà a partire dalla giornata odierna (23 dicembre) una lunga sospensione, è stato emesso dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, all’esito di una dettagliata proposta avanzata dai carabinieri della Tenenza di Falconara dopo le carenze riscontrate nella struttura ricettiva.

Punite non solo con le sanzioni amministrative per l’inosservanza alle prescrizioni per l’attuale emergenza epidemiologica e per l’inadempienza alle normative poste a tutela del lavoro nero. Ma a pesare oltremodo, anche l’aver rilevato che, gli undici ospiti identificati all’interno dell’hotel erano tutti gravati da precedenti di giustizia e di polizia. Come non bastasse, poi, la loro registrazione non era mai stata comunicata all’autorità di pubblica sicurezza sull’apposito portale web. Motivo per il quale i carabinieri all’interno avevano individuato anche un soggetto straniero, destinatario della misura di espulsione dal territorio nazionale.

Nel frattempo, riguardo all’omessa comunicazione degli alloggiati, sono in corso ulteriori approfondimenti dei carabinieri svolti in stretta collaborazione con il corpo di polizia locale del Comune di Falconara. Secondo i militari, infatti, oltre che scaturire illeciti di natura penale, le omissioni hanno anche esposto il territorio al rischio della presenza di soggetti irregolari o persino gravati da ordini dell’autorità giudiziaria in attesa di essere eseguiti. Intanto l’albergo è stato chiuso dai carabinieri della Tenenza falconarese e dagli uomini della squadra amministrativa e di sicurezza della Questura, dopo il provvedimento del questore Capocasa. «L’efficace sinergia operativa tra le Forze dell’Ordine, garantisce la sicurezza e la vivibilità della nostra provincia», ha detto.