Falconara: al via la realizzazione del bosco urbano a Castelferretti

L’area, di proprietà comunale, è compresa tra il cimitero e la Statale 76. In questa prima fase saranno messe a dimora circa 15 essenze, in attesa di procedere nelle prossime settimane con altre alberature

FALCONARA- Pruni, aceri, frassini e tanto verde. La prossima settimana a Castelferretti inizierà la realizzazione del bosco urbano nell’area compresa tra il cimitero e la Statale 76. La piantumazione degli alberi era in programmata per oggi (21 novembre), in occasione della festa dell’Albero, ricorrenza che, come ogni anno, coinvolge anche i bambini delle scuole materne ed elementari di Falconara grazie al supporto del Centro Ambiente e Pace del Comune di Falconara. A causa delle condizioni meteo e di conseguenza di quelle del terreno, l’intervento è slittato di qualche giorno.

L’area dove sorgerà il bosco urbano è di proprietà comunale ed è già stata ripulita da rovi e piante infestanti proprio per realizzare il progetto di potenziamento del verde pubblico. In questa prima fase saranno messe a dimora circa 15 essenze, in attesa di procedere nelle prossime settimane con altre alberature. Il bosco urbano potrà essere completato in futuro con la realizzazione di percorsi e l’installazione di nuovi arredi.

«Abbiamo individuato quell’area comunale, abbandonata di anni, per un progetto di riqualificazione che permetterà di realizzare un’area verde alle porte dell’abitato – afferma l’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti –. Il bosco farà da cuscinetto con la superstrada. Le essenze saranno piantate a 10 metri l’una dall’altra in modo che non interferiscano tra loro una volta cresciute, con la possibilità di aggiungere arbusti fioriti e panchine. Si tratta di un intervento importante, a cui ne seguiranno altri e a cui si aggiunge la sostituzione di piante abbattute negli anni».

Quanto alle scuole, è stato predisposto un calendario che coinvolge tutti gli istituti comprensivi a partire dalla prossima settimana. I bambini delle materne potranno curare le prime fasi di crescita di un albero: saranno consegnati loro vasetti con la terra e una ghianda di leccio con le istruzioni per la coltivazione. Gli alunni delle elementari dovranno invece cimentarsi con l’arte: avranno il compito di disegnare una ‘chioma fantastica’ che rappresenti la relazione dei bambini con gli alberi, oltre che di curare una scheda didattica sulle piante. In alcune scuole è prevista poi un’attività pratica di gruppo, compatibilmente con le regole per il contenimento del contagio, da realizzare entro fine anno in base alle caratteristiche dei giardini scolastici.

Un’iniziativa che ha i convolto le scuole lo scorso anno

«Gli obiettivi che fin da subito l’Amministrazione si è data sono stati proprio quelli di programmare e realizzare nuovi boschi urbani, così come rendere fruibili spazi verdi purtroppo in disuso come l’area di fronte al cimitero, oltre alla sostituzione di alberi abbattuti negli ultimi decenni– commenta l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi –. Celebrare la festa dell’albero rappresenta per me un’ulteriore occasione per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi, nelle scuole e non solo».