Falconara, al via i lavori allo stadio Rocchegiani

FALCONARA- Sarà demolita a partire dalla prossima settimana, per poi essere ricostruita, la parte centrale della tribuna dello stadio Roccheggiani, dopo che ieri 22 agosto il cantiere è stato consegnato alla ditta che si è aggiudicata l’appalto: i lavori prevedono il completamento della demolizione e la ricostruzione di una nuova tribuna da oltre 500 posti. In questi primi giorni i lavori consistono nello smontaggio e nella rimozione delle parti non in muratura e successivamente si procederà all’abbattimento della struttura. Già due anni fa erano state demolite le parti laterali.

La tribuna dello stadio Roccheggiani era stata realizzata alla fine degli anni ’60, ma in base allo studio di un gruppo di esperti, risalente all’estate 2020, soffre di un alto rischio di vulnerabilità sismica dovuti in parte a difetti di costruzione. Era stata anche rilevata una carente impermeabilizzazione che ha comportato infiltrazioni. I professionisti hanno prospettato come migliore soluzione dal punto di vista tecnico ed economico quella di procedere con la demolizione totale e ricostruzione dell’intero manufatto. Un intervento di mantenimento della struttura con opere di miglioramento e adeguamento sismico sarebbero risultate molto problematiche oltre che antieconomiche al fine del raggiungimento degli standard di sicurezza e soprattutto non sarebbero state risolutive per la bassa resistenza dei materiali. Da qui la decisione di realizzare la nuova tribuna, che potrà ospitare oltre 500 posti e potrà essere successivamente ampliata con nuovi stralci.

L’intervento di demolizione e ricostruzione ha un quadro economico di 800mila euro ed è stato affidato alla Costruzioni Future di Castelraimondo, che ha proposto un ribasso d’asta del 3 per cento su un importo di 635mila euro, cui si aggiungono Iva e spese tecniche. Il progetto è stato finanziato con un contributo di 400 mila euro ottenuto grazie al bando “Sport e Periferie 2020”, mentre per gli altri 400mila euro il Comune ha acceso un mutuo a tasso zero nell’ambito del credito sportivo. La fine dei lavori è prevista entro gennaio 2023. «Vista l’importanza dell’impianto sportivo – dice l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – l’amministrazione comunale si è attivata per non perdere questo importante contributo e per non lasciare lo stadio Roccheggiani senza tribuna».

Sempre riguardo all’impianto di via dello Stadio gli uffici stanno lavorando per la ristrutturazione della pista di atletica. «È uscito un bando regionale che prevede un finanziamento di 100mila euro destinati alle strutture sportive – spiega ancora l’assessore Barchiesi – e gli uffici sono al lavoro per redigere il progetto definitivo della pista, documento che ci permetterà di ottenere un punteggio maggiore. Con la nuova tribuna e la nuova pista di atletica vogliamo valorizzare il Roccheggiani, il più importante impianto sportivo di Falconara».