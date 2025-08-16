Falconara: aggredito nella parrucchieria e pestato da cinque nordafricani

FALCONARA – Più che una lite sembrava un agguato quello del giorno di Ferragosto in una parrucchieria-barbieria in via Leopardi, all’angolo con via Trieste, dove un ragazzo di 21 anni egiziano è stato aggredito e picchiato da cinque persone.

L’allarme è scattato verso l’ora di pranzo. Il giovane stava sistemando le ultime cose all’interno dell’esercizio commerciale dove lavora, prima di chiudere e andarsene al mare. Improvvisamente sono spuntati quei cinque nordafricani, che lui già conosceva. Poche parole sono bastate per accendere una lite, presto sfociata nella violenza. Il 21enne è stato accerchiato e malmenato, essendo anche in netta inferiorità numerica. Poi gli aggressori sono scappati, lasciando il 21enne egiziano ferito e dolorante. Il ragazzo ha lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce gialla di Ancona e una pattuglia dei Carabinieri. Il giovane è stato sentito dai militari, cui ha raccontato della violenta aggressione scaturita, con ogni probabilità, da vecchie ruggini. Le indagini sono in corso. Intanto è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.