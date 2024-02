Falconara, aggredisce i carabinieri arrivati per una perquisizione: nei guai 59enne

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso, in data 24 gennaio 2024, dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un 59enne abitante in Falconara Marittima, a seguito del quale è stata disposta la misura alternativa della detenzione domiciliari.

L’uomo deve scontare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui alla sentenza emessa, nel mese di giugno 2022, dal Tribunale di Ancona, divenuta definitiva.

I fatti risalgono al mese di luglio 2017. In quella circostanza i militari della Tenenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il figlio del cinquantanovenne per la violazione della normativa sugli stupefacenti. All’atto di portarsi presso l’abitazione per eseguire la successiva perquisizione locale, i Carabinieri hanno trovato in casa anche il cinquantanovenne il quale ha posto in essere resistenza nell’esecuzione dell’attività di polizia giudiziaria, cercando di aggredire fisicamente uno degli operanti, oltre a proferire parole minacciose ed ingiuriose. Al fine di far desistere l’uomo dalla sua condotta delittuosa si era reso necessario l’utilizzo dello spray urticante al peperoncino in dotazione ai militari. Solo così gli operanti hanno portato a compimento le operazioni. Espletate le incombenze di rito, il cinquantanovenne è stato accompagnato presso la sua abitazione per l’espiazione della suddetta pena in regime di detenzione domiciliare.