Falconara, addio a Marcella Amagliani, anima della Locanda del Borgo

La sindaca Stefania Signorini esprime cordoglio per la morte di Marcella Amagliani. E dice: «La ricorderò sempre per le sue battute, la sua innata simpatia»

FALCONARA – La sindaca di falconara Stefania Signorini esprime cordoglio per la morte di Marcella Amagliani, fondatrice insieme ai familiari della storica Locanda del Borgo di Falconara Alta. La signora Marcella, per anni tra i volti più amati della Locanda, è scomparsa il primo gennaio a 78 anni. «Ero molto legata a Marcella, anche perché ero una cliente affezionata dell’attività – dice il sindaco Signorini –. La ricorderò sempre per le sue battute, la sua innata simpatia. Entrare alla Locanda significava trovare prodotti di qualità e un clima sempre allegro, anche per merito suo». La Locanda del Borgo era stata aperta negli anni Settanta nelle grotte di via Farinelli, poi negli anni Ottanta si era trasferita nei locali dall’altra parte della strada. Nel 2008 era stata chiusa la cucina e al suo posto, dirimpetto al bar, era stata aperta la rosticceria. L’attività ha chiuso i battenti con la prima emergenza sanitaria.