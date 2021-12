Falconara, a Natale tornano le agevolazioni sui parchiggi blu

FALCONARA – Nel periodo di festa più bello dell’anno, il Comune di Falconara rinnova le agevolazioni sui parcheggi a pagamento, anche per le tariffe di mezza giornata e giornata intera. La data di avvio delle riduzione è stata anticipata vista la crisi dovuta all’emergenza sanitaria.

Tornano gli sconti del 50% sulla prima ora di sosta a pagamento nel periodo natalizio, una decisione rinnovata dalla Giunta per agevolare il commercio tenendo conto anche del periodo di crisi dovuta all’emergenza sanitaria. L’obiettivo è quello di incentivare i cittadini, anche provenienti da fuori Comune, a frequentare Falconara nei giorni che precedono il Natale.

«Questa iniziativa – dice l’assessore Clemente Rossi, con delega al Commercio – si affianca alle altre intraprese dall’amministrazione comunale per le festività natalizie: insieme a luminarie ed eventi, vuole offrire una facilitazione per tornare a vivere il centro città, pur con la necessaria prudenza. Il Natale è l’occasione migliore per rilanciare l’economia e condividere momenti di socialità».

Su tutti gli oltre 1.500 stalli a pagamento presenti sul territorio comunale, da lunedì 6 dicembre a sabato 8 gennaio 2022 sarà possibile sostare pagando una tariffa di 40 centesimi per la prima ora, anziché gli 80 centesimi richiesti nel resto dell’anno. La prima mezz’ora costerà 20 centesimi. Dalla seconda ora in poi la tariffa resta di 1,20 euro (sostare due ore, a titolo esemplificativo, costerà 1,60 euro anziché 2). Sono previsti sconti anche per l’importo della sosta per mezza giornata, che sarà di 2,50 euro anziché 3 euro e sulla tariffa della giornata intera, che nel periodo natalizio sarà di 5 euro anziché 6. Dalle 13 alle 15 resta confermata la sospensione dell’obbligo di pagamento della sosta