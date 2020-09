Falconara, 50 scatti per le atlete del calcio a 5

FALCONARA – L’entusiasmo del PalaBadiali, le espressioni di gioia e scoramento delle giocatrici in campo. È difficile racchiudere le emozioni di una partita di calcio a 5 in un’immagine. Ci provano, acclamati in tutta Italia come i migliori della Serie A femminile, i fotografi del circolo Il Diaframma che hanno messo occhio e obiettivo sulle ultime 4 stagioni delle Citizens.

“Le ragazze con il falco sul cuore” è la mostra con oltre 50 scatti che saranno esposti alla Sala Mercato a partire da venerdì 25 settembre fino al 4 ottobre. La mostra nasce nell’ambito della collaborazione tra Città di Falconara e Il Diaframma. Saranno esposti scatti di Pasquale Melluso, Ottaviano Lasconi, Francesco Possanzini, Mauro Grilli, Ivo Mariotti, Davide Giacconi e Marco Caponi.

Taglio del nastro alle 17.30 alla presenza delle giocatrici che si apprestano a disputare la stagione 2020/2021 dopo lo stop alla competizione dello scorso anno a causa dell’emergenza covid, quando Sofia Luciani e compagne erano ancora in corsa tra Campionato e Coppa Italia. Squadra che sarà presentata ufficialmente in serata, alle 20.30, nel corso della cena evento organizzata al ristorante Orange dell’hotel Touring alla presenza di tifosi, sponsor e autorità. Negli ultimi giorni la società ha ufficializzato le conferme di capitan Luciani, Erika Ferrara, delle spagnole Guti e Nona (completamente ristabilita dopo l’operazione al crociato), della bomber brasiliana Pato Dal’maz, del portiere Angelica Dibiase e della forte centrale portoghese Isa Pereira.