Falconara: 235 residenti in isolamento, di questi 129 sono positivi al Covid

FALCONARA MARITTIMA – Sono 235 le persone residenti a Falconara che si trovano in isolamento domiciliare, di queste 129 sono risultate positive al coronavirus.

«Fortunatamente nessun positivo è stato rilevato tra i pazienti e il personale delle nostre strutture: Bignamini, Visintini e Gerundini – afferma il sindaco Stefania Signorini -. Migliora anche la situazione nelle scuole: c’è una sola classe in quarantena all’Istituto Comprensivo Sanzio, una in isolamento volontario al Comprensivo Ferraris e nessuna al Comprensivo Centro. La situazione è in evoluzione. Continuerò a tenervi aggiornati con la raccomandazione di essere responsabili al massimo. Ognuno di noi può rinunciare a parte della sua libertà personale per la sicurezza di tutti».