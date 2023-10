Falconara, 2 persone denunciate per violazione dei divieti di accesso alle aree urbane

FALCONARA – I carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona due persone, abitanti nel medesimo Comune, per la violazione dei rispettivi Divieti di Accesso alle Aree Urbane. Si tratta di due diversi controlli eseguiti, nella serata dello scorso 11 ottobre, dai militari dell’Arma dei Carabinieri.



Il primo controllo ha riguardato un cittadino extracomunitario 27enne, che è stato rintracciato all’interno di un parco pubblico in pieno centro abitato del Comune di Falconara Marittima, intento a stazionarvi, violando il Divieto di Accesso alle Aree Urbane emesso, nel decorso mese di agosto, dal Questore di Ancona. L’uomo è recidivo atteso che, il giorno 21 settembre 2023, era stato controllato dai medesimi Carabinieri sempre all’interno dello stesso parco, in violazione del divieto ad egli impostogli. La proposta della predetta misura di prevenzione personale era stata avanzata dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima in quanto il ventisettenne, il pomeriggio del giorno 15 agosto 2023, era stato sorpreso nella flagranza di reato, nella zona litorale del medesimo Comune, intento a violare la normativa sugli stupefacenti, per poi gettarsi, vestito, a mare per sfuggire ai militari della Tenenza.



Nel corso del secondo controllo gli operanti hanno sorpreso un 28enne sempre in pieno centro, all’interno dell’area alla quale gli era stato vietato l’accesso, dal 16 giugno 2023, con provvedimento adottato dal Questore di Ancona. Il giovane si è presentato agli occhi dei militari in evidente stato di ubriachezza. Anch’egli si era già reso protagonista di analoga violazione avvenuta in data 31 agosto 2023, quando è stato trovato dagli stessi carabinieri intento a passeggiare in pieno centro, nel perimetro ad egli vietato.

Entrambi i divieti di accesso alle aree urbane erano stati emessi dal Questore di Ancona nei confronti dei due uomini per motivi di sicurezza pubblica ed a seguito di proposte avanzate dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima.