Falconara, 19enne arrestato per spaccio: aveva 58 grammi di cocaina

ANCONA – Un 19enne di Falconara Marittima è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. A fermare il giovane sono stati i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che lo hanno sorpreso con 58 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 990 euro in contanti.

L’arresto venerdì sera quando hanno intercettato il giovane all’uscita di casa, mentre stava per dirigersi, con passo veloce, verso il centro cittadino, e alla vista dei Carabinieri si è mostrato subito nervoso. Il controllo a cui è stato sottoposto ha svelato i motivi dell’agitazione: all’interno della tasca del giubbino nascondeva infatti 33 grammi di cocaina, già confezionate in 16 dosi pronte allo spaccio e circa 1.000 euro in contanti.

Alla perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato nella camera del giovane altri 25 grammi di cocaina suddivisi in 4 pezzi, oltre a un bilancino di precisione per il porzionamento dello stupefacente e materiale per confezionare le dosi. Il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Ancona. In mattinata l’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ancona.