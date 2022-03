FalComics torna a Falconara per parlare di inclusione e accoglienza

FALCONARA – Dal 13 al 15 maggio 2022, torna FalComics: una nuova edizione del festival che si occupa di fumetti e che avrà come tema “l’inclusione”. L’appartenenza, l’incontro, l’accoglienza e tutte le possibilità che l’inclusione offre saranno il fulcro dell’evento «che, nella sua rinnovata veste, nasce con l’ambizione di portare la città di Falconara al centro del panorama nazionale del variopinto mondo dei Comics», spiegano gli organizzatori.

Che proseguono: «Senza dimenticare la tradizione delle precedenti edizioni, FalComics 2022 vuole essere una nuova partenza per un percorso di crescita esponenziale del territorio, un valore aggiunto per tutta la cittadinanza. Per questo motivo, per sviluppare e realizzare la manifestazione con la massima efficienza e in piena sicurezza anche rispetto al flusso di pubblico che potrebbe portare, il sindaco Stefania Signorini ha inserito in organico professionisti considerati leader del settore».

I dettagli del progetto, dal programma alle collaborazioni, saranno rivelati il giorno 23 marzo a Falconara: una presentazione a cui parteciperanno, tra gli altri, il direttore artistico Gianluca Del Carlo, la sindaca di Falconara Stefania Signorini.