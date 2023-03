FalComics 2023, le elezioni per il sindaco di Falconara anticipano la data

Il festival si terrà dal 5 al 7 maggio e non il 14 e 15, date in cui è previsto il voto per il rinnovo del Consiglio comunale e la scelta del sindaco

FALCONARA – Assumendo la decisione del Consiglio dei Ministri che ha fissato le elezioni amministrative per il 14 e 15 maggio e facendo parte la citta’ di Falconara dei 591 Comuni coinvolti, il Sindaco Stefania Signorini e il direttore di FalComics Gianluca Del Carlo hanno ritenuto, dopo un’attenta analisi sulle implicazioni della compresenza delle due attività, di anticipare le date del festival in oggetto ai giorni del 5-6-7 maggio 2023.

Le conseguenze di gestione dell’ordine pubblico e il carico di lavoro per gli operatori dell’ente in caso di compresenza delle due attività ( seggi elettorali e festival) oltre che l’impatto sulla cittadinanza, sono alla base della scelta sofferta ma condivisa.

Una scelta organizzativa che portera’ al migliore svolgimento dell’evento e alla migliore gestione del periodo.

«Insieme al Comune, noi organizzatori abbiamo verificato con gli ospiti, gli espositori e i festival territoriali in compresenza nel periodo in oggetto, la possibilita’ di anticipare l’appuntamento di FalComics 2023 al 5-6 e.7 maggio – dichiara il Direttore Gianluca Del Carlo della organizzazione LEG Live Emotion Group – siamo arrivati a quella che riteniamo sia la migliore soluzione tra tutte quelle analizzate soprattutto per la migliore condivisione dell’evento con i cittadini, Pur cosciente che allo stato di avanzamento dei lavori la scelta comporterà alcuni disagi, sono certo che questi verranno minimizzati grazie alle capacità ed all’esperienza dello staff organizzativo e alla collaborazione con l’amministrazione del comune di Falconara».

«FalComics è entrata a far parte di un grande network di livello nazionale – è il commento del sindaco Stefania Signorini – e si è creata una connessione con i più noti festival del settore, da quello di Pescara a quello di Rimini, da San Marino a Verona, fino a Lucca. Ho partecipato personalmente al San Marino Comics e, nell’autunno scorso, al Lucca Comics & Games, ospite del sindaco Mario Pardini e ho potuto sentirmi parte di una comunità. Sono convinta che l’anticipo delle date non andrà a modificare l’interesse e le aspettative degli appassionati del settore, che potranno vivere la nostra città come punto di incontro con realtà provenienti da tutta Italia».