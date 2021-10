Basket girls, Fabio Sturani nuovo presidente

ANCONA – Il Basket Girls Ancona comunica un importante avvicendamento all’interno dei vertici dell’organigramma societario. Roberto Marincioni, storico presidente del sodalizio biancorosso, lascia la carica di primo dirigente che verrà ricoperta con effetto immediato da Fabio Sturani.

«La società – si legge nella nota – ringrazia con grande affetto e massima gratitudine Marincioni che ha ricoperto la carica di presidente per oltre un decennio e che rimarrà comunque all’interno dell’organigramma dirigenziale».

Nel salutare il patron uscente, ecco il benvenuto al nuovo primo timoniere biancorosso che assume l’incarico con grande motivazione ed entusiasmo. Ingredienti tipici di un uomo di sport quale è. Sturani ha davvero bisogno di poche presentazioni essendo da sempre molto attivo, anche in campo politico. Classe 1958, entra ben presto in politica e nel 1983 viene eletto per la prima volta consigliere comunale di Ancona. Nominato con il medesimo incarico nel 1988 e 1993, Sturani entra nella giunta comunale dove rimane fino al 2001 assumendo varie deleghe tra cui quella allo sport. Nel frattempo matura il suo impegno in ambito sportivo.

Nel 2000 viene nominato Presidente Provinciale del CONI, carica che ricopre fino al 2008. Nel 2001 è eletto Sindaco di Ancona ottenendo oltre il 60% dei voti. Alla fine del 2001 diviene Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e nelle Marche viene nominato vicepresidente nazionale con delega ai problemi dell’immigrazione e alla finanza locale. Alle elezioni comunali del 2006 viene confermato Sindaco sempre al primo turno della tornata elettorale. Durante il suo percorso a livello amministrativo, prima come assessore poi come Sindaco, ad Ancona vengono completati lo Stadio del Conero, il Palarossini, il Palascherma, il campo di atletica “Italo Conti” e il PalaIndoor facendo a tutti gli effetti diventare Ancona città dello sport.

Sotto la sua gestione viene riaperto il Teatro delle Muse, rimasto chiuso per 60 anni. Dal 2009 al 2015 è Segretario Generale di Federsanità-Anci che si occupa di politiche di integrazione dei servizi sociali dei Comuni. Nel 2007 viene eletto Presidente Regionale del Coni Marche, carica che ricoprirà fino al 2015. Dal 2009 al 2013 è componente del Consiglio Nazionale del Coni. Nel 2013 viene eletto nella giunta nazionale del Coni presieduta dall’attuale Presidente Giovanni Malagò, in rappresentanza dei comitati regionali.

Dal 2015 è responsabile della segreteria del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli seguendo direttamente le deleghe alla promozione sportiva e alle politiche giovanili. Rimarrà in carica fino al settembre 2020. E adesso il prestigioso incarico nome di Fabio Sturani è pronto a essere incastonato nella casella di Presidente del Basket Girls.