L’ex uragano Erin verso l’Italia. L’esperto: «Marche tra le regioni meno colpite. L’estate non è finita»

Secondo il professor Passerini, le Marche saranno tra le regioni meno interessate dal maltempo, con piogge marginali e un tempo più stabile atteso a partire da metà settembre

Spaventa l’arrivo dell’ex uragano Erin che si sta muovendo dall’Atlantico con una saccatura depressionaria verso la Penisola Iberica. Si tratta del ciclone che nei giorni scorsi ha colpito le coste degli Stati Uniti, dalla Florida fino al Nwe England. Già da domani, giovedì 28 agosto, al Nord è previsto un peggioramento che potrà interessare anche diverse zone del Centro.

«L’ex uragano si è trasformato in una bassa pressione molto forte che si sta muovendo verso l’Inghilterra e la Scozia, richiamando forti correnti Atlantiche verso il Centro Europa, con piogge di forte entità che potranno interessare anche il Nord Italia – spiega il professor Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università Politecnica delle Marche. – Le Marche fortunatamente dovrebbero essere tra le regioni italiane del Centro più risparmiate».

Gli effetti dell’ex uragano Erin nelle Marche «saranno marginali» spiega e «più concentrati sulle aree interne della regione dove potranno verificarsi delle piogge, ma senza fenomeni particolarmente intensi, nella giornata di venerdì, quando potranno essere accompagnate anche da raffiche di vento provenienti da Ovest».

Alcune precipitazioni potranno verificarsi anche marginalmente «nelle aree costiere del Nord delle Marche». La perturbazione però «non porrà fine all’estate, perché le temperature si manterranno sopra le medie. Sul medio Adriatico – aggiunge l’esperto – dopo qualche giorno di tempo instabile, il bel tempo si ristabilirà e la prima metà di settembre sarà all’insegna del meteo stabile con temperature gradevoli».

Insomma secondo Passerini «ci attende la classica estate settembrina con temperature del mare e dell’aria gradevoli almeno fino a metà mese, secondo i modelli previsionali» conclude.