Ancona, l’ex ministro Lupi al mare al Passetto: «Il Conero è meraviglioso. Tornerò di corsa»

ANCONA – L’ex ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi al Passetto. Il leader di Noi con l’Italia ha scelto Ancona per qualche momento di relax, un bagno al mare e una giornata con gli amici di sempre. Il parlamentare di centrodestra era in compagnia di Francesco Bugaro (figlio di Giacomo, ndr) con cui condivide la passione per la corsa.

«Ancona la conosco e mi piace». Lupi è arrivato venerdì sera ad Ancona. Due giorni fa, è stato a Francavilla, in Abruzzo, per impegni istituzionali legati alle imminenti elezioni, e al ritorno si è goduto il mare nostrano, alloggiando con la moglie nei pressi di Portonovo.

Maurizio Lupi si sistema in spiaggia per un tuffo in mare

L’ex ministro è arrivato al Passetto il 7 agosto intorno alle 9 e si è sistemato nella spiaggia libera, sotto l’ascensore. Dopo essersi spogliato, si è tuffato in mare, con qualche difficoltà per via dei ciottoli. Dopo il bagno, ha fatto una doccia e si è rivestito. Poi ha percorso la scalinata di corsa per rientrare in hotel. Prima che ripartisse lo abbiamo intervistato.

Onorevole, Lupi, come mai al Passetto? «Mi hanno detto che qui c’era il mare più pulito del mondo, ma ho scelto la giornata sbagliata» scherza. In effetti il Passetto era invaso da alghe e la cornice non era delle migliori, con vento e mare mosso. «Amo tuffarmi dopo le mie corse. Ho fatto 12 maratone di New York e in questi giorni ho percorso più di 10 chilometri. Ieri, ad esempio, ho fatto il Passetto, il Viale della Vittoria, il corso e il porto (e ritorno). Peccato però che sia un po’ dura correre verso Portonovo. Io volevo farlo, ma mi hanno dato del matto, con tutti quei saliscendi».

Dopo una doccia, l’ex ministro si riveste e riparte correndo

Qual è, secondo lei, il luogo più bello di Ancona? «Di questa città adoro gli scorci storici che si vedono dalle parti del Duomo. Spettacolare anche la vista sul porto dalla cattedrale di San Ciriaco. È bello correre là. Nelle Marche avete spiagge stupende, ultimamente vedo molti turisti qua. La scalinata del Passetto è un’ottima passerella per il mare. E il Conero – riflette – è un luogo meraviglioso. Siete fortunati ad avere quest’acqua. A me, che sono milanese, manca molto il mare. Non posso mica tuffarmi nei Navigli» ride.

Intanto, assicura Lupi, «ci rimettiamo al lavoro in vista delle elezioni». Chiediamo se davvero si potrebbe realizzare l’ipotesi di una donna a Palazzo Chigi, visto che Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) ha dichiarato a Fox l’intenzione di diventare la prima donna premier. «Se gli italiani la voteranno, mi pare che sia persona preparata per questo – fa sapere l’ex ministro –. Ha fatto scelte intelligenti in Europa e devo dire che sarebbe una bella scommessa per l’Italia una premier donna. Io spero che i voti nel centro destra li diano ai moderati, quindi a Noi con l’Italia. Saranno gli elettori a scegliere».