L’evoluzione della “Terza Missione” degli Atenei tra sfide e opportunità: se ne parla alla UnivPM

ANCONA – Si terrà mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 14, presso l’Aula Magna di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, un incontro per discutere dell’evoluzione della Terza Missione e degli impatti che le attività degli atenei possono produrre sul territorio e per il territorio.



Con la Terza Missione, l’Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale ed economica dei saperi. Per Terza Missione si intende il perseguimento di ricadute positive, sulla competitività del sistema economico, sul territorio e sulla società, delle attività di ricerca sviluppate all’interno dell’Università, attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di divulgazione della conoscenza.



«L’attività riconducibile alla terza missione consiste nel ruolo attivo dell’UnivPM – afferma il Rettore prof. Gian Luca Gregori – nello sviluppo economico e sociale del territorio, per favorire la diffusione di conoscenza e innovazione; in ambito sanitario, inoltre, l’Univpm unico Ateneo nel territorio marchigiano ad avere la Facoltà di Medicina e Chirurgia, si impegna da sempre per una sanità caratterizzata dalla migliore qualità delle cure basate sull’innovazione generata dalla ricerca accademica. Un lavoro costante svolto dall’Ateneo che, vorremmo premiare. Questa giornata è utile, infatti, alla presentazione delle diverse esperienze e al lancio di un bando che ha lo scopo di premiare i migliori progetti di Ateneo sul tema Terza Missione».



Le attività che sono riconducibili a questa importante missione sono molteplici, riguardano la gestione della proprietà intellettuale, il supporto all’avvio di imprese che nascono dalla ricerca (spin off), la realizzazione di azioni di divulgazione delle attività istituzionali, il potenziamento del job placement e la tutela della salute.



Nella prima parte dell’evento interverranno sul tema “La Terza Missione: dal trasferimento tecnologico al public engagement” il Prof. Riccardo Pietrabissa, Rettore della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, fondatore e ex-presidente Netval, delegato della CRUI alla Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico, la Dott.ssa Sandra Romagnosi, Unità organizzativa Terza Missione/Impatto presso Anvur , la Dott.ssa Carla G. Machado, Director of Societal Engagement, Jönköping International Business School e la Prof.ssa Maria Letizia Guerra, Delegata all’Impegno Pubblico Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.



Nella seconda parte dell’evento sarà dato importante spazio alla narrazione delle esperienze concrete fatte da Univpm, interverranno: Prof. Michele Germani e il dott. Simone Orsini, Referente Proprietà intellettuale e spin-off, Prof.ssa Stefania Gorbi – Referente Sostenibilità, Prof. Donato Iacobucci – Referente C-Lab e imprenditorialità e Prof.ssa Camilla Mazzoli – Referente Pari opportunità. Gli interventi saranno moderati dalla prof.ssa Federica Pascucci referente di Ateneo per la Terza Missione.



A chiudere l’evento il lancio del primo Bando per la selezione dei progetti di Terza Missione UNIVPM – anni 2020-2023.