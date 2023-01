MARCHE- Ultima settimana di eventi natalizi nelle Marche. Anche se il weekend dell’Epifania decreta la fine delle feste sono numerose le iniziative in programma dedicate a bambini, famiglie e adulti. Tralasciando le innumerevoli proposte per la Festa della Befana, il 2023 nella nostra regione si apre con molti appuntamenti da segnare sul calendario dall’1 all’8 gennaio: dai laboratori per i più piccoli a spettacoli imperdibili nei teatri.

Ad Offagna (AN) prosegue il ciclo di eventi “Gioca e impara… al museo”. Lunedì 2 gennaio appuntamento con “Buoni propositi per il nuovo anno” con visita guidata alla Rocca e piccolo gioco laboratorio per i bambini. Il 4 e il 5 gennaio sarà la volta di “La calza della Befana appesa sulla Rocca”: dopo una visita al castello pensata per i più piccoli tra curiosità, giochi e piccoli indovinelli, bambini e bambine potranno arrivare alla calza che la Befana ha lasciato per loro piena di dolci. Costo 5 euro a bambino, per i genitori che accompagnano i figli l’ingresso è gratuito. Età consigliata fino a 9 anni, prenotazione obbligatoria. Sempre il 2 gennaio 2023, alle ore 21 al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto sarà possibile assistere allo Schiaccianoci, l’ensemble con le stelle del balletto russo; mentre mercoledì 4 gennaio alle ore 18 a Grottammare arriva Cristina D’Avena con l’evento “Waiting for Christmas” (in programma lo scorso 10 dicembre ma rinviato causa maltempo) in via Dante Alighieri, zona ascolani.

A Fano martedì 3 gennaio serata benefica “Volley della Befana”. Dalle ore 20:30 nel Palazzetto dello Sport “S. Allende” 4 squadre composte da politici, parroci, giornalisti, mediapartners, AVIS e maestre scenderanno in campo per raccogliere fondi destinati al Progetto Openhouse gestito dalla Fondazione Giò. Saranno presenti anche le famose Befane del Vespa Club. A Fabriano giovedì 5 gennaio alle 15 in Biblioteca è in programma l’iniziativa di pittura per bambini, mentre il 7 gennaio alle ore 16 in Pinacoteca sarà la volta della Caccia all’oro dei Magi.

Giovedì 5 gennaio alle ore 21 al John Lennon di Grottazzolina (FM) si terrà lo stupefacente spettacolo di sand art per grandi e piccini: “Di luci, di ombre…e di sabbia. Le città invisibili di Italo Calvino e altre storie”. Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro, il ricavato andrà a sostegno dell’Ass. Condividere. A Senigallia venerdì 6 gennaio alle ore 17 al Teatro La Fenice arriva “Deserance” della compagnia Circo Zoè. Lo spettacolo di circo contemporaneo acrobatico dove si alternano situazioni drammatiche risolte anche in chiave comica. Sostenuto da musica dal vivo con la partecipazione di una cantante lirica, lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia.

Il 6 l’8 gennaio assolutamente da non perdere il presepe vivente nel paese di Poggio San Marcello (AN) aperto dalle 17 alle 20. Un vero e proprio tuffo nel passato, per rivivere le emozioni di 2.000 anni fa. Biglietto di ingresso 5 euro, gratuito bambini fino a 10 anni. Lungo il percorso ci saranno degustazioni. Ad Ancona doppio appuntamento al Teatro delle Muse. Sabato 7 gennaio alle 21 va in scena “A Christmas Carol”, il musical natalizio della Compagnia dell’Alba diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele de Guglielmo. Punta di diamante l’attore e registra teatrale Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Domenica 8 gennaio si alza il sipario per “Alice nel Paese delle Meraviglie” con il primo spettacolo alle ore 15:30 e il secondo alle 18:30. Un cast di eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini emozioni e continue soprese, il tutto accompagnato da musiche straordinarie, meravigliosi costumi e scenografie spettacolari.

Sabato 7 gennaio al Politeama di Tolentino va in scena “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, il musical show per tutta la famiglia dedicato ai personaggi delle favole e al mondo di Walt Disney. Lo spettacolo sarà in doppia replica, alle ore 17 e alle ore 21:15. Sempre sabato al Teatro Sperimentale di Pesaro alle ore 21 appuntamento con Paola Turci in “Mi amerò lo stesso”, un monologo teatrale con canzoni in cui l’artista si racconta attraverso le sue parole e quelle di personaggi che ha incontrato nel corso della sua vita e ai quali lei presta la voce.

Anche a Civitanova Marche il 7 gennaio 2023 appuntamento al Teatro Rossini con “Pittori di cadaveri” di Mark Borkowsky con Ornella Muti, diretta per l’occasione dal regista napoletano Enrico Maria Lamanna. A Fermo l’8 gennaio dalle 15:30 in Piazza del Popolo torna Legnogiocando in versione natalizia.