Gli eventi della settimana nelle Marche tra zucche, tartufo, festival, mercatini e musica dance

Tra gli appuntamenti in programma dal 16 al 23 ottobre, a Matelica c'è la partita benefica tra la Nazionale Italiana Cantanti e Amici per la Vita

ANCONA- Per i bambini weekend autunnali all’insegna del divertimento con zucche e giochi di legno; per i giovani discoteca all’aperto con dj famosi, per i grandi fiera del tartufo, festival, mercatini e sagre. E poi tutti allo stadio per la partita benefica della Nazionale Italiana Cantanti. Da domenica 16 a domenica 23 ottobre sono in programma piacevoli e gustosi eventi in tutta la regione.

Si inizia già questo pomeriggio (16 ottobre) alle 15 con l’ultima giornata de “La Festa delle Zucche” a Filottrano (AN). Il centro storico allestito ad hoc sarà invaso da zucche di ogni tipo, forma, colore e dimensione; ci saranno spettacoli e intrattenimenti, giochi, truccabimbi, stand gastronomici, castagne, vin brulé e il mercatino dei produttori agricoli. L’ingresso è libero ed è gradita la presenza in maschera (soprattutto per i più piccoli). Ultimo giorno anche ad Ancona per gustare in piazza Pertini i piatti dell’International Street Food dove non mancheranno dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale e birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo. Domenica 23 ottobre a Staffolo torna la Castagnata con stand gastronomici e intrattenimento per grandi e piccini.

Oggi a Fermo (16 ottobre), alle 15:30 in Piazza del Popolo, appuntamento con Legnogiocando per trascorrere un pomeriggio divertente con i giochi di legno di una volta. Si tratta di una collezione di 15 giochi costruiti in legno e materiali poveri, ispirati alla tradizione ludica italiana ed europea, ideati e realizzati da Manuel Pucci. Sempre Piazza del Popolo ospiterà domenica 23 ottobre dalle 8 alle 20 la Fiera D’Autunno con mercato, animazione per bambini con giochi gonfiabili, musica itinerante e castagnata. Dal 20 al 23 ottobre nel capoluogo fermano torna anche Fermhamente, il Festival della Scienza, uno dei format più innovativi nell’ambito della diffusione della divulgazione scientifica in Italia. L’obiettivo è mettere a disposizione dei visitatori negli edifici del centro storico in maniera totalmente gratuita, proposte scientifiche di altissima qualità, presentate e spiegate da professionisti del settore. In occasione della Festa di San Crispino, patrono di Sant’Elpidio (FM), sabato 22 ottobre i più giovani non possono mancare alla “Dance all night” con il guest dj Tommy Vee. Dalle 22 il centro si trasformerà in una discoteca a cielo aperto e in consolle si alterneranno vari dj per scatenarsi a ritmo di musica. Fino al 29 ottobre il programma per la Festa di san Crispino è ricco di iniziative.

Domenica 23 primo appuntamento della 57esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna (PU). Ci saranno cooking show & cooking class con mestoli stellati della cucina italiana e celebri cuochi della tv; degustazioni enogastronomiche; stand gastronomici e di ristorazione; premi; mostre fotografiche; musica e concerti; incontri culturali; Tartufo&Kids con attività laboratoriali per bambini e famiglie. Il Tartufo Bianco di Acqualagna sarà protagonista anche nelle giornate del 29, 30 e 31 ottobre, 1,5,6,12 e 13 novembre. Dal 18 al 22 ottobre a Fano va in scena il Fano Film Festival, giunto all’edizione numero 34. La manifestazione rappresenta un significativo e qualificante momento di incontro e confronto per tutto il cinema il cui scopo è promuovere la conoscenza e contribuire alla diffusione di film realizzati da giovani registi. Fiction, animazione, documentari, film d’arte, lungometraggi, ecc… si alterneranno sullo schermo del “Masetti Cinema” di Via Don Bosco.

Ad Ascoli Piceno, dal 21 al 23 ottobre, in Piazza Arringo arrivano i sapori d’oltralpe con il Mercatino Regionale Francese dove sarà possibile trovare oltre ottanta i tipi di formaggi, vini, biscotti bretoni, cioccolatini e macarons. E ancora spezie, baguettes e croissants appena sfornati. Ci sarà spazio anche per l’artigianato con lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e molto altro. Da venerdì a domenica a Montefiore dell’Aso (AP) torna la Castagnata in Piazza con le castagne dei Sibillini, eventi per bambini, musica, spettacoli, mercatino tipico e stand gastronomici.

A Matelica (MC) venerdì 21 ottobre appuntamento con l’evento benefico “Allo stadio con il cuore”, caratterizzato da divertimento, sport, spettacolo e solidarietà. Alle 20:30 allo Stadio Giovanni Paolo II si disputerà infatti la partita tra Nazionale Italiana Cantanti e Amici per la Vita il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Lulù e il Paese del Sorriso (promotrice dell’iniziativa) e alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Onlus. Coinvolte nell’evento sono l’Ospedale Salesi ONLUS, LIFC- Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche ONLUS, CONAPS-Comitato Nazionale Professioni Sanitarie, Ordine delle Professioni Sanitarie delle provincie di An, Ap, Fm E Mc, AIFI- Associazione Italiana. In programma c’è anche un allenamento a porte aperte giovedì 20 alle 16 al campo sportivo comunale di Castelraimondo e a seguire, alle 19:30 l ’incontro con la Nazionale Italiana Cantanti in Piazza Mattei a Matelica. Da venerdì a domenica prossimi a Montefano torna “Sapori d’autunno” con piatti tipici, vino nuovo e castagne, fiera enogastronomica e artigianale e musica dal vivo e balli.